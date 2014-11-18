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    Главная / Торги / оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»

    оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401666416Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401666416

    Уникальный номер закупки

    186

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 13:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-79-75

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Садиков Алексей Евгеньевич,sadikov@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.11.2014 17:00 GMT +318.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401666416Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    18.11.2014 17:0018.11.2014 17:0018.11.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401666416Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    25.11.2014 11:0025.11.2014 11:0025.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401666416Подведение итогов не позднее оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201425.11.2014 11:0025.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401666416Подведение итогов не позднее оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по информационному сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и флэш версии для ОАО «МАШ»

    Начальная цена

    1 435 450,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с процедурной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, аэропорт ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.6

    Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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