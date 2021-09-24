www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0851200000621005690
Уникальный номер закупки
0851200000621005690
Наименование закупки
Поставка сетевого оборудования, в целях подключения поликлинического отделения и административного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» к защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907) 0851200000621005690
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
16.09.2021 05:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сетевого оборудования, в целях подключения поликлинического отделения и административного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» к защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005690Подведение итогов не позднее Поставка сетевого оборудования, в целях подключения поликлинического отделения и административного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» к защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сетевого оборудования, в целях подключения поликлинического отделения и административного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница» к защищенной сети министерства здравоохранения Новосибирской области (ViPNet-сеть № 3907)
Начальная цена
575 468,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов