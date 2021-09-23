Работы по обустройству контейнерных площадок по ул. Согласия в г. Калининграде в 2021 году 0335300000221000609

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0335300000221000609 Уникальный номер закупки 0335300000221000609 Номер закупки Наименование закупки Работы по обустройству контейнерных площадок по ул. Согласия в г. Калининграде в 2021 году 0335300000221000609 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

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