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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку ТМЦ "Штанги промежуточные".

    Запрос ценовых котировок на поставку ТМЦ "Штанги промежуточные".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.11.2014 12:0012.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ "Штанги промежуточные" для НВАЭС.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411022

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку ТМЦ "Штанги промежуточные".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хамедзянова Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ТМЦ "Штанги промежуточные" для НВАЭС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.11.2014 12:00 GMT +312.11.2014 12:0012.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТМЦ "Штанги промежуточные" для НВАЭС.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    12.11.2014 12:0012.11.2014 12:0012.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411022Дата и время вскрытия заявок Поставка ТМЦ "Штанги промежуточные" для НВАЭС.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.201426.11.2014 12:0026.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411022Подведение итогов не позднее Поставка ТМЦ "Штанги промежуточные" для НВАЭС.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ "Штанги промежуточные" для НВАЭС.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка ТМЦ "Штанги промежуточные" для НВАЭС.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка на условиях DDP, оплата в течение 60 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штанги промежуточные"

    Кол-во: 10

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