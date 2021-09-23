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Номер извещения
0832200006621001214
Уникальный номер закупки
0832200006621001214
Наименование закупки
Поставка ноутбуков в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата регионального проекта «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2021г. 0832200006621001214
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
15.09.2021 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка ноутбуков в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата регионального проекта «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001214Подведение итогов не позднее Поставка ноутбуков в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата регионального проекта «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2021г.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ноутбуков в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата регионального проекта «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2021г.
Начальная цена
26 236 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов