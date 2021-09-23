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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов 0325100000421000055

    Поставка строительных материалов 0325100000421000055

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 08:0023.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0325100000421000055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материаловПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0325100000421000055

    Уникальный номер закупки

    0325100000421000055

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов 0325100000421000055

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    15.09.2021 13:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АСТРАХАНСКАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
    Все закупки и тендеры ФКУЗ "АСТРАХАНСКАЯ ПЧС" РОСПОТРЕБНАДЗОРА

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0325100000421000055Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    432 972,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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