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Номер извещения
31401665812
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка анодов никелевых НПА1, ГОСТ 2132-90, ≠4 мм-20 кг, ≠6-100 кг, ≠2-10 кг; прутков никелевых НП2, ГОСТ 13083-77, ø15 мм-10 кг, ø20-9 кг, ø25-11 кг, ø35-9 кг, ø50-100 кг, ø60-50 кг, ø70-100 кг для нужд ОАО КБХА.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
06.11.2014 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-64-78
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анохина Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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Поставка анодов никелевых НПА1, ГОСТ 2132-90, ≠4 мм-20 кг, ≠6-100 кг, ≠2-10 кг; прутков никелевых НП2, ГОСТ 13083-77, ø15 мм-10 кг, ø20-9 кг, ø25-11 кг, ø35-9 кг, ø50-100 кг, ø60-50 кг, ø70-100 кг для нужд ОАО КБХА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 08:00 GMT +327.11.2014 08:0027.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401665812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анодов никелевых НПА1, ГОСТ 2132-90, ≠4 мм-20 кг, ≠6-100 кг, ≠2-10 кг; прутков никелевых НП2, ГОСТ 13083-77, ø15 мм-10 кг, ø20-9 кг, ø25-11 кг, ø35-9 кг, ø50-100 кг, ø60-50 кг, ø70-100 кг для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.11.2014 09:0028.11.2014 09:0028.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401665812Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка анодов никелевых НПА1, ГОСТ 2132-90, ≠4 мм-20 кг, ≠6-100 кг, ≠2-10 кг; прутков никелевых НП2, ГОСТ 13083-77, ø15 мм-10 кг, ø20-9 кг, ø25-11 кг, ø35-9 кг, ø50-100 кг, ø60-50 кг, ø70-100 кг для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время проведения
01.12.2014 09:0001.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401665812Дата и время проведения Поставка анодов никелевых НПА1, ГОСТ 2132-90, ≠4 мм-20 кг, ≠6-100 кг, ≠2-10 кг; прутков никелевых НП2, ГОСТ 13083-77, ø15 мм-10 кг, ø20-9 кг, ø25-11 кг, ø35-9 кг, ø50-100 кг, ø60-50 кг, ø70-100 кг для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401665812Подведение итогов не позднее Поставка анодов никелевых НПА1, ГОСТ 2132-90, ≠4 мм-20 кг, ≠6-100 кг, ≠2-10 кг; прутков никелевых НП2, ГОСТ 13083-77, ø15 мм-10 кг, ø20-9 кг, ø25-11 кг, ø35-9 кг, ø50-100 кг, ø60-50 кг, ø70-100 кг для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401665812Подведение итогов не позднее Поставка анодов никелевых НПА1, ГОСТ 2132-90, ≠4 мм-20 кг, ≠6-100 кг, ≠2-10 кг; прутков никелевых НП2, ГОСТ 13083-77, ø15 мм-10 кг, ø20-9 кг, ø25-11 кг, ø35-9 кг, ø50-100 кг, ø60-50 кг, ø70-100 кг для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анодов никелевых НПА1, ГОСТ 2132-90, ≠4 мм-20 кг, ≠6-100 кг, ≠2-10 кг; прутков никелевых НП2, ГОСТ 13083-77, ø15 мм-10 кг, ø20-9 кг, ø25-11 кг, ø35-9 кг, ø50-100 кг, ø60-50 кг, ø70-100 кг для нужд ОАО КБХА
Начальная цена
1 168 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (склад 1)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 11
Кол-во: 9
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 100
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