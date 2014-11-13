Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 15 дней после подписания Сторонами договора.