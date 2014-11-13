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    Главная / Торги / Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 07:0013.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401665793Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401665793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки ПО

    Извещение об отмене

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-64-09

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Христолюбов Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 07:00 GMT +313.11.2014 07:0013.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401665793Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 07:3013.11.2014 07:3013.11.2014 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401665793Дата и время вскрытия заявок Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 08:0014.11.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401665793Подведение итогов не позднее Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экземпляров лицензионных копий программного обеспечения (ПО) для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    4 500,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    SolidWorks Standart (локальная версия) – 1шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 15 дней после подписания Сторонами договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки ПО

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SolidWorks Standart (локальная версия) "

    Кол-во: 1

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