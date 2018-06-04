www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП817376
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение устройства для образования промежутков скважин для нужд АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.05.2018 05:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-12
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Irina.Shumilina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумилина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2018 11:00 GMT +304.06.2018 11:0004.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817376Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинахНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2018 11:0004.06.2018 11:0004.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817376Дата и время вскрытия заявок Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинахНерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.12.2018 11:0031.12.2018 11:0031.12.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817376Подведение итогов не позднее Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинахНерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинах
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Приобретение материалов для скважин
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
25.13
Документация лота
Кол-во: 230
Кол-во: 200
Кол-во: 350
Кол-во: 300
Кол-во: 120
Кол-во: 100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.