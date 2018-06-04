Приобретение устройства для образования промежутков скважин для нужд АО ХК "Якутуголь"

Закупка ленты конвейерной для нужд ПАО "ЮК ГРЭС". Возможен прием продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая конвейерная лента должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2021 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технических заданий ПАО "ЮК ГРЭС".