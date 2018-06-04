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    Главная / Торги / Приобретение устройства для образования промежутков скважин для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Приобретение устройства для образования промежутков скважин для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2018 11:0004.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817376Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинахНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП817376

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение устройства для образования промежутков скважин для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.05.2018 05:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    п

    д

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-12

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Irina.Shumilina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумилина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2018 11:00 GMT +304.06.2018 11:0004.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП817376Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинахНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2018 11:0004.06.2018 11:0004.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП817376Дата и время вскрытия заявок Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинахНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2018 11:0031.12.2018 11:0031.12.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817376Подведение итогов не позднее Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинахНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 11:0031.12.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП817376Подведение итогов не позднее Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинахНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение УОПС устройства для образования промежутка в скважинах

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Приобретение материалов для скважин

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878, ИНН 1434026980 (678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1) Адрес доставки: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 дней с момента поступления партии товара на склад покупателя. 30 дней после подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    25.13

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    закупочная документация

    21.05.2018

    п

    21.05.2018

    д

    21.05.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство для образования промежутков в скважинах УОПС 310- 5 м."

    Кол-во: 230

    "Позиция 2"

    "Устройство для образования промежутков в скважинах УОПС D-310. 20 м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Устройство для образования промежутков в скважинах УОПС D-260. 5 м"

    Кол-во: 350

    "Позиция 4"

    "Устройство для образования промежутков в скважинах УОПС D-260. 20 м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Устройство для образования промежутков в скважинах УОПС D-210. 5 м"

    Кол-во: 120

    "Позиция 6"

    "Устройство для образования промежутков в скважинах УОПС D-210. 20 м"

    Кол-во: 100

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