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    Главная / Торги / Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 15:0005.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401665498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401665498

    Уникальный номер закупки

    110

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.11.2014 10:23

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект Договора

    Техническое задание (Приложение № 1 к Проекту Договора)

    Технические требования и характеристики (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Извещение

    Изменения в извещении

    Документация об открытом аукционе в электронной форме

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 15:00 GMT +305.12.2014 15:0005.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401665498Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401665498Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Дата и время проведения

    12.12.2014 09:3012.12.2014 09:3012.12.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401665498Дата и время проведения Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.12.2014 12:2418.12.2014 12:2418.12.2014 12:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401665498Подведение итогов не позднее Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 12:2418.12.2014 12:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401665498Подведение итогов не позднее Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора)

    Начальная цена

    2 466 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    123 310,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    123 310,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора); поставка шахтных печей осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой, предусмотренной техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора) с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Проекта Договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    2914212

    Печи для химических производств шахтные

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21.54

    Производство общестроительных работ по строительству сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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