Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка шахтных печей с дополнительной комплектацией и оснасткой с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора, техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора); поставка шахтных печей осуществляется с дополнительной комплектацией и оснасткой, предусмотренной техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) и техническими требованиями и характеристиками (Приложение № 2 к Проекту Договора) с выполнением монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования в полном объеме