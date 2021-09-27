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Номер извещения
0342300000121001336
Уникальный номер закупки
0342300000121001336
Наименование закупки
Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы по адресу: ул. Спортивная, д. 29, ул. Самарская, д. 190, ул. Самарская, д. 203, ул. Ленинская, д. 117, ул. Владимирская, д. 46, ул. Полевая, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 18, ул. Волжский проспект, 15,15А, ул. Волжский проспект, 35 0342300000121001336
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
15.09.2021 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы по адресу: ул. Спортивная, д. 29, ул. Самарская, д. 190, ул. Самарская, д. 203, ул. Ленинская, д. 117, ул. Владимирская, д. 46, ул. Полевая, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 18, ул. Волжский проспект, 15,15А, ул. Волжский проспект, 35
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0342300000121001336Подведение итогов не позднее Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы по адресу: ул. Спортивная, д. 29, ул. Самарская, д. 190, ул. Самарская, д. 203, ул. Ленинская, д. 117, ул. Владимирская, д. 46, ул. Полевая, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 18, ул. Волжский проспект, 15,15А, ул. Волжский проспект, 35
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы по адресу: ул. Спортивная, д. 29, ул. Самарская, д. 190, ул. Самарская, д. 203, ул. Ленинская, д. 117, ул. Владимирская, д. 46, ул. Полевая, д. 3, ул. Карла Маркса, д. 18, ул. Волжский проспект, 15,15А, ул. Волжский проспект, 35
Начальная цена
2 017 094,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов