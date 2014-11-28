Выбор подрядчика на право заключения договора: 1. выполнение работ по капитальному ремонту ограждения на водозаборе : «Восточный водозабор № 2 куст 10». 2. выполнение работ по капитальному ремонту ограж-дения на водозаборе : «Водозабор Витаминкомбинат куст № 2». 3. выполнение работ по капитальному ремонту ограждения на водозаборе : «Водозабор Витаминкомбинат куст № 3».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401666389 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выбор подрядчика на право заключения договора: 1. выполнение работ по капитальному ремонту ограждения на водозаборе : «Восточный водозабор № 2 куст 10». 2. выполнение работ по капитальному ремонту ограж-дения на водозаборе : «Водозабор Витаминкомбинат куст № 2». 3. выполнение работ по капитальному ремонту ограждения на водозаборе : «Водозабор Витаминкомбинат куст № 3». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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