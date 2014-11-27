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    Главная / Торги / Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»

    Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2014 09:0027.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411017Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.11.2014 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание

    Проект договора

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Хабаровский радиотехнический завод
    Все закупки и тендеры АО ХРТЗ

    Юридический адрес

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Почтовый адрес

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Контактный телефон

    +7 4212 53-02-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    khrtz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шинко Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.11.2014 09:00 GMT +327.11.2014 09:0027.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411017Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.12.2014 09:0001.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411017Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск

    Дата и время проведения

    03.12.2014 09:0003.12.2014 09:0003.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411017Дата и время проведения Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    04.12.2014 09:0004.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411017Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.12.201404.12.2014 09:0004.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411017Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка экскаватора-погрузчика модель: JCB 3CX-SM (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»

    Начальная цена

    3 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Одна единица поставляемого товара

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Хабаровск пер. Кедровый, д. 8, корп. "В"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар поставляется не позднее 10 (десяти) календарных дней после подписания договора.Оплата производится по безналичному расчету в размере 100% в течении 5 (пяти) банковских дней с момента поставки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХРТЗ
    Все закупки и тендеры АО ХРТЗ

    Адрес местонахождения

    680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Тех. задание

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автопогрузчики прочие"

    Кол-во: 1

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