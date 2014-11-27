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Номер извещения
ГП411016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бортового автомобиля с тентом на шасси ISUZU модель: NMR 85H (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
05.11.2014 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Почтовый адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Контактный телефон
+7 4212 53-02-52
Факс
Адрес электронной почты
khrtz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шинко Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Поставка бортового автомобиля с тентом на шасси ISUZU модель: NMR 85H (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2014 09:00 GMT +327.11.2014 09:0027.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бортового автомобиля с тентом на шасси ISUZU модель: NMR 85H (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.12.2014 09:0001.12.2014 09:0001.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП411016Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бортового автомобиля с тентом на шасси ISUZU модель: NMR 85H (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск
Дата и время проведения
03.12.2014 10:0003.12.2014 10:0003.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП411016Дата и время проведения Поставка бортового автомобиля с тентом на шасси ISUZU модель: NMR 85H (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск
Подведение итогов не позднее
04.12.2014 16:5904.12.2014 16:5904.12.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411016Подведение итогов не позднее Поставка бортового автомобиля с тентом на шасси ISUZU модель: NMR 85H (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бортового автомобиля с тентом на шасси ISUZU модель: NMR 85H (или аналог) для нужд АО «ХРТЗ»
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Одна единица поставляемого товара
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Хабаровск пер. Кедровый, д. 8, корп. "В"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Отсутствуют
29.24.9
Документация лота
Кол-во: 1
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