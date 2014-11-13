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Номер извещения
31401664316
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Покупка детских новогодних подарков для АО "Авиаремонт"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.11.2014 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
Почтовый адрес
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Контактный телефон
+7 926 207-92-42
Факс
+7 495 640-51-37
Адрес электронной почты
fact25@aviaremont.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галканова Инна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка детских новогодних подарков для АО "Авиаремонт" согласно документации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2014 11:00 GMT +313.11.2014 11:0013.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401664316Дата и время окончания срока приема заявок Покупка детских новогодних подарков для АО "Авиаремонт" согласно документацииМосква
Дата и время вскрытия заявок
13.11.2014 11:0013.11.2014 11:0013.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401664316Дата и время вскрытия заявок Покупка детских новогодних подарков для АО "Авиаремонт" согласно документацииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка детских новогодних подарков для АО "Авиаремонт" согласно документации
Начальная цена
27 170,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Авиаремонт
Все закупки и тендеры АО Авиаремонт
Адрес местонахождения
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Отсутствуют
15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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