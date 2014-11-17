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Номер извещения
31401663931
Уникальный номер закупки
85 / 2014
Наименование закупки
на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.11.2014 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.11.201418.11.2014 09:0018.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401663931Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 09:0019.11.2014 09:0019.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401663931Подведение итогов не позднее на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.11.201419.11.2014 09:0019.11.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401663931Подведение итогов не позднее на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании
Начальная цена
502 322,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 116,12 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Кочновский проезд, д.5, стр. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Отсутствуют
74.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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