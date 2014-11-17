на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401663931 Уникальный номер закупки 85 / 2014 Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора по изготовлению проекта и рабочей документации на реконструкцию главного распределительного щита и внутреннего электроснабжения в административно-производственном здании Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры котировочная документация смета

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество Военторг

Все закупки и тендеры АО Военторг Юридический адрес 119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23 Почтовый адрес 119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23 Контактный телефон +7 495 609-52-00 Факс +7 495 609-52-13 Адрес электронной почты a.zvarin@oaovoentorg.ru Ф.И.О. контактного лица Зварин Антон Николаевич Место рассмотрения предложений Административные округа г Москвы / Закупки и тендеры Услуги в области фотографии Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru