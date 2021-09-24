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Номер извещения
0311100016921000116
Уникальный номер закупки
0311100016921000116
Наименование закупки
Поставка полиграфической краски для цифрового дупликатора Duplo 0311100016921000116
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
14.09.2021 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420015, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, 68,
Почтовый адрес
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 68
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиграфической краски для цифрового дупликатора Duplo
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиграфической краски для цифрового дупликатора Duplo
Начальная цена
232 435,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов