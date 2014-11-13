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Номер извещения
ГП411012
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка обсадных труб и оснастки в сероводородостойком исполнении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123317, Москва, , Москва, Тестовская, 10
Почтовый адрес
123317, Москва, , Москва, Тестовская, 10
Контактный телефон
+7 495 988-47-35 доб. 6044
Факс
Адрес электронной почты
tender@mc-inversion.ru
Ф.И.О. контактного лица
Школяренко Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24
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Закупка обсадных труб и оснастки в специальном исполнении К2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2014 14:00 GMT +313.11.2014 14:0013.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411012Дата и время окончания срока приема заявок Закупка обсадных труб и оснастки в специальном исполнении К2 Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.11.2014 14:0015.11.2014 14:0015.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411012Дата и время вскрытия заявок Закупка обсадных труб и оснастки в специальном исполнении К2 Москва
Подведение итогов не позднее
17.11.2014 16:3017.11.2014 16:3017.11.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411012Подведение итогов не позднее Закупка обсадных труб и оснастки в специальном исполнении К2 Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка обсадных труб и оснастки в специальном исполнении К2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответсвие с техническим заданием + 10%
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Инта, Республика КомиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК Инверсия
Все закупки и тендеры УК Инверсия
Адрес местонахождения
123317, Москва, , Москва, Тестовская, 10
Отсутствуют
11.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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