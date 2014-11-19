Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"

    Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.11.2014 11:3019.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401663739Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"ТверьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401663739

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.11.2014 16:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Юридический адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    Почтовый адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 4822 48-11-00 доб. 443

    Факс

    +7 4822 35-33-28

    Адрес электронной почты

    m.ryabchikova@tvervodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябчикова Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская Область

    Закупки и тендеры Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному обеспечению

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.11.2014 11:30 GMT +319.11.2014 11:3019.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401663739Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    19.11.2014 12:0019.11.2014 12:0019.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401663739Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 23:5928.11.2014 23:5928.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401663739Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 23:5928.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401663739Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"

    Начальная цена

    8 814 270,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    L

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012576
    Поставка клемм соединительных
    Поставка клемм соединительных
    586362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО НПФ МИКРАН
    Попозиционная № ГП213340
    003 Поставка грузового автотранспортного средства»
    003 Поставка грузового автотранспортного средства»
    587517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213358
    МУФТА,ПОЛУМУФТА,ВТУЛКА,СТОПОР,ФИКСАТОР,ВОРОНКА,СТАКАН,ЭКСЦЕНТРИК,ЗАМОК
    МУФТА,ПОЛУМУФТА,ВТУЛКА,СТОПОР,ФИКСАТОР,ВОРОНКА,СТАКАН,ЭКСЦЕНТРИК,ЗАМОК
    585958
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201935
    СУХАРИ
    СУХАРИ
    582331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078275
    Рампа разрядная - 2 шт.
    Рампа разрядная - 2 шт.
    593194
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    524 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211034722
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 2-2022 на поставку экскаваторов-погрузчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 2-2022 на поставку экскаваторов-погрузчиков
    586162
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    25 380 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП014161
    Поставка комплектующих тормозных устройств к ГПА для нужд филиала «Сургутский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году (0142/00011/П/28.01.2022)
    Поставка комплектующих тормозных устройств к ГПА для нужд филиала «Сургутский» АО «Газпром...
    593208
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 210 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить