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Номер извещения
31401663739
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.11.2014 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-11-00 доб. 443
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
m.ryabchikova@tvervodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябчикова Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Тверь
Закупки и тендеры Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному обеспечению
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.11.2014 11:30 GMT +319.11.2014 11:3019.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401663739Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Дата и время вскрытия заявок
19.11.2014 12:0019.11.2014 12:0019.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401663739Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 23:5928.11.2014 23:5928.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401663739Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"Тверь
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на оказание услуг по частной охране имущества объектов и товарно-материальных ценностей на объектах ООО "Тверь Водоканал"
Начальная цена
8 814 270,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Отсутствуют
L
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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