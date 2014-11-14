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    Главная / Торги / Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.

    Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411010Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411010

    Уникальный номер закупки

    10

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.11.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение на тендер по доставке сотрудников из Г. Краснодар на слад в п. Октябрьский

    Приложение №1

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Евросеть-Ритейл
    Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл

    Юридический адрес

    125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж

    Почтовый адрес

    125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-10

    Факс

    +7 495 777-77-10

    Адрес электронной почты

    kuzin@euroset.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузин Андрей Не

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 16:00 GMT +314.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411010Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 16:0021.11.2014 16:0021.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411010Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2014 16:0027.11.2014 16:0027.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411010Подведение итогов не позднее Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 16:0027.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411010Подведение итогов не позднее Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг пассажирских перевозок по г. Краснодару.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответсвии с тендерной документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с тендерной документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответсвии с тендерной документацией.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Евросеть-Ритейл
    Все закупки и тендеры Евросеть-Ритейл

    Адрес местонахождения

    125284, Москва, , Москва, Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    O

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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