№ ЭА 11419/21 "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги - подъезд к убойному цеху в с. Ажинское и участка автомобильной дороги с 1,36 км по 1,96 км по ул. Чапаева в д. Гляден Шарыповского муниципального округа" 0119200000121011835

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121011835 Уникальный номер закупки 0119200000121011835 Номер закупки Наименование закупки № ЭА 11419/21 "Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги - подъезд к убойному цеху в с. Ажинское и участка автомобильной дороги с 1,36 км по 1,96 км по ул. Чапаева в д. Гляден Шарыповского муниципального округа" 0119200000121011835 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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