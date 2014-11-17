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Номер извещения
31401663471
Уникальный номер закупки
415/2014
Наименование закупки
Поставка запасных частей (датчик мутности проточный Hach Lange Ultraturb plus SC) для системы контроля мутности воды на станции 1-го подъема «Заря» цеха ЛОВС ДП ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.11.2014 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления
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Поставка запасных частей (датчик мутности проточный Hach Lange Ultraturb plus SC) для системы контроля мутности воды на станции 1-го подъема «Заря» цеха ЛОВС ДП ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 10:00 GMT +317.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401663471Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей (датчик мутности проточный Hach Lange Ultraturb plus SC) для системы контроля мутности воды на станции 1-го подъема «Заря» цеха ЛОВС ДП ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
17.11.2014 10:0017.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401663471Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей (датчик мутности проточный Hach Lange Ultraturb plus SC) для системы контроля мутности воды на станции 1-го подъема «Заря» цеха ЛОВС ДП ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 17:0028.11.2014 17:0028.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401663471Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей (датчик мутности проточный Hach Lange Ultraturb plus SC) для системы контроля мутности воды на станции 1-го подъема «Заря» цеха ЛОВС ДП ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.11.201428.11.2014 17:0028.11.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401663471Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей (датчик мутности проточный Hach Lange Ultraturb plus SC) для системы контроля мутности воды на станции 1-го подъема «Заря» цеха ЛОВС ДП ОАО «ОмскВодоканал»Административные округа г Омска/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей (датчик мутности проточный Hach Lange Ultraturb plus SC) для системы контроля мутности воды на станции 1-го подъема «Заря» цеха ЛОВС ДП ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
200 010,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
терминал транспортной компании в г.Омске.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
33.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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