Поставка и установка запасных частей для ДСТ на экскаватор DOOSAN SOLAR 210W-V инвентарный номер 5168

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Место поставки и установки запасных частей на технику Заказчика: 644065, г.Омск, ул. Нефтезаводская, 44, Автотранспортный цех и мастерские ОАО «ОмскВодоканал» Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации). Срок поставки запасных частей и установки на технику Заказчика: ноябрь 2014 года (в течение 5 дней с момента заключения договора). Гарантийный срок на продукцию и работы по установке: не менее 6 месяцев с момента установки запасных частей на технику Заказчика.Рассчитать логистику >