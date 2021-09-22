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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения 0851200000621005656

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения 0851200000621005656

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.09.2021 04:0022.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0851200000621005656Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещенияПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0851200000621005656

    Уникальный номер закупки

    0851200000621005656

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения 0851200000621005656

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    14.09.2021 11:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры ГКУ НСО "УКСИС"

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0851200000621005656Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения

    Начальная цена

    1 024 999,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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