Оказание услуг по содержанию завершенного строительством объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных» до передачи эксплуатирующей организации для нужд Санкт-Петербурга 0372200067821000041

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200067821000041 Уникальный номер закупки 0372200067821000041 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по содержанию завершенного строительством объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных» до передачи эксплуатирующей организации для нужд Санкт-Петербурга 0372200067821000041 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Все закупки и тендеры СПБ ГКУ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru