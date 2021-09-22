www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
0372200067821000041
Уникальный номер закупки
0372200067821000041
Наименование закупки
Оказание услуг по содержанию завершенного строительством объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных» до передачи эксплуатирующей организации для нужд Санкт-Петербурга 0372200067821000041
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
14.09.2021 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по содержанию завершенного строительством объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных» до передачи эксплуатирующей организации для нужд Санкт-Петербурга
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0372200067821000041Подведение итогов не позднее Оказание услуг по содержанию завершенного строительством объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных» до передачи эксплуатирующей организации для нужд Санкт-Петербурга
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по содержанию завершенного строительством объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского пр. и пр. Непокоренных» до передачи эксплуатирующей организации для нужд Санкт-Петербурга
Начальная цена
2 761 496,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов