Оказание услуг по содержанию завершенного строительством объекта «Реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути Московского направления (2 этап строительства. Реконструкция Оборонной ул. от Тверской ул. до Лагерного шоссе со строительством путепровода через ж.д. пути Московского направления)» до передачи эксплуатирующей организации для нужд Санкт-Петербурга 0372200067821000039

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0372200067821000039 Уникальный номер закупки 0372200067821000039 Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по содержанию завершенного строительством объекта «Реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд и путепровода через ж.д. пути Московского направления (2 этап строительства. Реконструкция Оборонной ул. от Тверской ул. до Лагерного шоссе со строительством путепровода через ж.д. пути Московского направления)» до передачи эксплуатирующей организации для нужд Санкт-Петербурга 0372200067821000039 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Все закупки и тендеры СПБ ГКУ "ДИРЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru