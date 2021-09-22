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Номер извещения
0175200000421000472
Уникальный номер закупки
0175200000421000472
Наименование закупки
Закрепление на местности границ водоохранной зоны и границ прибрежной защитной полосы Азовского моря на территории Республики Крым в границах муниципального образования Джанкойский район 0175200000421000472
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
14.09.2021 10:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Почтовый адрес
295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Закрепление на местности границ водоохранной зоны и границ прибрежной защитной полосы Азовского моря на территории Республики Крым в границах муниципального образования Джанкойский район
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закрепление на местности границ водоохранной зоны и границ прибрежной защитной полосы Азовского моря на территории Республики Крым в границах муниципального образования Джанкойский район
Начальная цена
591 254,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов