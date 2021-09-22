Закрепление на местности границ водоохранной зоны и границ прибрежной защитной полосы Черного и Азовского морей на территории Республики Крым в границах муниципальных образований: городской округ Керчь, Советский район, Нижнегорский район, Ленинский район 0175200000421000471

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0175200000421000471 Уникальный номер закупки 0175200000421000471 Номер закупки Наименование закупки Закрепление на местности границ водоохранной зоны и границ прибрежной защитной полосы Черного и Азовского морей на территории Республики Крым в границах муниципальных образований: городской округ Керчь, Советский район, Нижнегорский район, Ленинский район 0175200000421000471 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА Юридический адрес 295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198 Почтовый адрес 295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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