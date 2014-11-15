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    Главная / Торги / Поставка канцтоваров (1014-350)

    Поставка канцтоваров (1014-350)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.11.2014 15:0015.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401663202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401663202

    Уникальный номер закупки

    1014-350

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцтоваров (1014-350)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.11.2014 14:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление об отказе

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцтоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.11.2014 15:00 GMT +315.11.2014 15:0015.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401663202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    15.11.2014 15:0015.11.2014 15:0015.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401663202Дата и время вскрытия заявок Поставка канцтоваров Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 10:0024.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401663202Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваров Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцтоваров

    Начальная цена

    1 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 850 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 (до проходной)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата поставляемого Товара осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после получения Покупателем Товара и счета на оплату.Срок поставки не более 5-и дней с даты подписания договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.47.23

    Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "канцтовары"

    Кол-во: 5850

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