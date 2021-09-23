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Номер извещения
0891200000621009371
Уникальный номер закупки
0891200000621009371
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту участков магистральной тепловой сети и холодного водоснабжения котельной школы №2, котельной Кораблик, котельной школы № 63 (от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до здания по улице Калинина, 16) (9588-ЭА) 0891200000621009371
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
14.09.2021 06:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по ремонту участков магистральной тепловой сети и холодного водоснабжения котельной школы №2, котельной Кораблик, котельной школы № 63 (от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до здания по улице Калинина, 16) (9588-ЭА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0891200000621009371Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту участков магистральной тепловой сети и холодного водоснабжения котельной школы №2, котельной Кораблик, котельной школы № 63 (от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до здания по улице Калинина, 16) (9588-ЭА)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту участков магистральной тепловой сети и холодного водоснабжения котельной школы №2, котельной Кораблик, котельной школы № 63 (от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до здания по улице Калинина, 16) (9588-ЭА)
Начальная цена
5 863 016,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов