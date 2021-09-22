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Номер извещения
0335200014921003224
Уникальный номер закупки
0335200014921003224
Наименование закупки
Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) и АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) с использованием топливных карт 0335200014921003224
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
13.09.2021 18:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236022, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, 13, Советский проспект
Почтовый адрес
236022, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, 13, Советский проспект
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) и АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) с использованием топливных карт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0335200014921003224Подведение итогов не позднее Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) и АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) с использованием топливных карт
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) и АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) с использованием топливных карт
Начальная цена
11 418 190,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов