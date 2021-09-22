Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) и АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) с использованием топливных карт 0335200014921003224

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0335200014921003224 Уникальный номер закупки 0335200014921003224 Номер закупки Наименование закупки Поставка бензина автомобильного АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) и АИ-95 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) с использованием топливных карт 0335200014921003224 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ"

Все закупки и тендеры ГКУ КО "ЦЕНТР ТОРГОВ" Юридический адрес 236022, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, 13, Советский проспект Почтовый адрес 236022, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, 13, Советский проспект Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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