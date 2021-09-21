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Номер извещения
0167300000821000259
Уникальный номер закупки
0167300000821000259
Наименование закупки
Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт скатной крыши здания МАОУ СОШ №2, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, ул. Железнодорожная, д. 5» 0167300000821000259
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
13.09.2021 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт скатной крыши здания МАОУ СОШ №2, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, ул. Железнодорожная, д. 5»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0167300000821000259Подведение итогов не позднее Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт скатной крыши здания МАОУ СОШ №2, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, ул. Железнодорожная, д. 5»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт скатной крыши здания МАОУ СОШ №2, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, микрорайон Иртышский, ул. Железнодорожная, д. 5»
Начальная цена
8 103 605,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов