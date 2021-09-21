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Номер извещения
0142200001321020544
Уникальный номер закупки
0142200001321020544
Наименование закупки
Оказание услуг по организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации персонала по специальности «Средний медицинский персонал» в 2021 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района» 0142200001321020544
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
13.09.2021 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации персонала по специальности «Средний медицинский персонал» в 2021 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0142200001321020544Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации персонала по специальности «Средний медицинский персонал» в 2021 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению обучения на курсах повышения квалификации персонала по специальности «Средний медицинский персонал» в 2021 году для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района»
Начальная цена
120 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов