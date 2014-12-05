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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку стенда шиномонтажного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"

    Запрос предложений на поставку стенда шиномонтажного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722050Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку стенда информационного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"ТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401722050

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку стенда шиномонтажного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2014 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Приложение №4

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Юридический адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    Почтовый адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 4822 48-11-00 доб. 443

    Факс

    +7 4822 35-33-28

    Адрес электронной почты

    v.zinger@tvervodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зингер Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку стенда информационного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 11:00 GMT +305.12.2014 11:0005.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401722050Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку стенда информационного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    05.12.2014 12:0005.12.2014 12:0005.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401722050Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку стенда информационного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Подведение итогов не позднее

    11.12.2014 16:0011.12.2014 16:0011.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401722050Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку стенда информационного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 16:0011.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401722050Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку стенда информационного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку стенда информационного для грузовых и сельскохозяйственных автошин ООО "Тверь Водоканал"

    Начальная цена

    268 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    2900000

    МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

    Классификатор ОКВЭД2

    DK

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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