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Номер извещения
ГП411004
Уникальный номер закупки
17
Наименование закупки
Изготовление опок для лопасти размером 3500х3500 (3 комплекта)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.11.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2173
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Alena.Ignatova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Игнатова Алёна Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка опок для лопасти размером 3500х3500 (3 комплекта)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2014 08:00 GMT +312.11.2014 08:0012.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411004Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка опок для лопасти размером 3500х3500 (3 комплекта)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2014 08:0012.11.2014 08:0012.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411004Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка опок для лопасти размером 3500х3500 (3 комплекта)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка опок для лопасти размером 3500х3500 (3 комплекта)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Изготовление и поставка 3х комплектов опок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, ООО "ОМЗ-ЛП"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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