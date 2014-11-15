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    Главная / Торги / Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандарт

    Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандарт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.11.2014 10:0015.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411003Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандартЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411003

    Уникальный номер закупки

    18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандарт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-26

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    I.Stakhanova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стаханова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Кабели волоконно-оптические

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандарт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.11.2014 10:00 GMT +315.11.2014 10:0015.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411003Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандартЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.11.2014 10:0015.11.2014 10:0015.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411003Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандартЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    17.11.2014 10:0017.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411003Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандартЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411003Подведение итогов не позднее Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандартЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на закупку металлопроката, фасон,Европейский стандарт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    66345кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течение 20дней или по банковской гарантии в течение 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.31

    Производство холоднотянутых прутков и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "металлопрокат"

    Кол-во: 66345

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