"Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы выполняются без аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту исполнителя.Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в ЗКЦ (обеспечение заявки):10 % от начальной (максимальной) цены договора– 170 000 рублей.