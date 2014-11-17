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    Главная / Торги / Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».

    Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401661651Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401661651

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.11.2014 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация

    Дефектная ведомость

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 10:00 GMT +317.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401661651Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    17.11.2014 10:0017.11.2014 10:0017.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401661651Дата и время вскрытия заявок Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.12.201402.12.2014 23:5902.12.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401661651Подведение итогов не позднее Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела».

    Начальная цена

    1 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Тула, ул. Арсенальная д.2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполняются без аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту исполнителя.Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в ЗКЦ (обеспечение заявки):10 % от начальной (максимальной) цены договора– 170 000 рублей.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Проект договора

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Дефектная ведомость

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт помещений цеха 650 на отм. 0.000м в осях Н-М/21-23 корпус 19, площадка 2, ОАО «НПО «Стрела»."

    Кол-во: 1

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