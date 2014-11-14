Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка АЦСС ф. Linkoln

    Закупка АЦСС ф. Linkoln

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411001Дата и время окончания срока приема заявок Комплект АЦСС ф. Linkoln для мельницы МШЦ 2700-3600 - 3 шт.ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП411001

    Уникальный номер закупки

    15

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка АЦСС ф. Linkoln

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.11.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-61-83

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    V.Shevchenko@uralmach.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шевченко Валерий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплект АЦСС ф. Linkoln для мельницы МШЦ 2700-3600 - 3 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 13:00 GMT +314.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411001Дата и время окончания срока приема заявок Комплект АЦСС ф. Linkoln для мельницы МШЦ 2700-3600 - 3 шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 13:0014.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411001Дата и время вскрытия заявок Комплект АЦСС ф. Linkoln для мельницы МШЦ 2700-3600 - 3 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411001Подведение итогов не позднее Комплект АЦСС ф. Linkoln для мельницы МШЦ 2700-3600 - 3 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект АЦСС ф. Linkoln для мельницы МШЦ 2700-3600 - 3 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 компл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАо "Уралмашзавод" г. Екатеринбург пл. Первой пятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 30 дней с момента поставки на склад покупателя

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    13.10.2

    Добыча железных руд открытым способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект АЦСС ф. Linkoln для мельницы МШЦ 2700-3600"

    Кол-во: 3

    Лот 2

    Услуги по авторскому надзору за монтажом и пусконаладочными работами данной системы АЦСС ф. Linkoln на мельнице МШЦ 2700-3600 - 3 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 13:00 GMT +314.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП411001Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по авторскому надзору за монтажом и пусконаладочными работами данной системы АЦСС ф. Linkoln на мельнице МШЦ 2700-3600 - 3 шт.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.11.2014 13:0014.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП411001Дата и время вскрытия заявок Услуги по авторскому надзору за монтажом и пусконаладочными работами данной системы АЦСС ф. Linkoln на мельнице МШЦ 2700-3600 - 3 шт.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 13:0014.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП411001Подведение итогов не позднее Услуги по авторскому надзору за монтажом и пусконаладочными работами данной системы АЦСС ф. Linkoln на мельнице МШЦ 2700-3600 - 3 шт.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по авторскому надзору за монтажом и пусконаладочными работами данной системы АЦСС ф. Linkoln на мельнице МШЦ 2700-3600 - 3 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Святогор"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    13.10.2

    Добыча железных руд открытым способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по авторскому надзору за монтажом и пусконаладочными работами"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211078275
    Рампа разрядная - 2 шт.
    Рампа разрядная - 2 шт.
    593194
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    524 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Конкурентный отбор № 32211034722
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 2-2022 на поставку экскаваторов-погрузчиков
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме № 2-2022 на поставку экскаваторов-погрузчиков
    586162
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    25 380 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП014161
    Поставка комплектующих тормозных устройств к ГПА для нужд филиала «Сургутский» АО «Газпром центрэнергогаз» в 2022 году (0142/00011/П/28.01.2022)
    Поставка комплектующих тормозных устройств к ГПА для нужд филиала «Сургутский» АО «Газпром...
    593208
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 210 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012712
    Поставка ЗИП и расходных материалов для электрических сетей
    Поставка ЗИП и расходных материалов для электрических сетей
    586749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:30(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237050
    Табло Топаз 24 Станция пожаротушения
    Табло Топаз 24 Станция пожаротушения
    593201
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237048
    Проведение входного контроля трубопроводной арматуры с использованием передвижной мастерской
    Проведение входного контроля трубопроводной арматуры с использованием передвижной мастерской
    593106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ПАО НПО Искра
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078187
    Поставка комплекта крепежных изделий для ТЭК
    Поставка комплекта крепежных изделий для ТЭК
    593181
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 138126,92 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    13 812 692
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить