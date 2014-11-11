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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401660391
Уникальный номер закупки
78/1/2014
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку рекламных вывесок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 19:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку рекламных вывесок
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.11.201412.11.2014 10:0012.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401660391Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку рекламных вывесокАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
13.11.2014 10:0013.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401660391Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку рекламных вывесокАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку рекламных вывесок
Начальная цена
1 558 513,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
77 925,65 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Калужская область, Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Отсутствуют
74.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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