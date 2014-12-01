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Номер извещения
ГП410462
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.м
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 495 719-23-79
Факс
--
Адрес электронной почты
A.Kasianov@gts.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касьянов Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.12.2014 16:00 GMT +301.12.2014 16:0001.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410462Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.12.2014 18:0001.12.2014 18:0001.12.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410462Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Дата и время проведения
02.12.2014 11:0002.12.2014 11:0002.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410462Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Подведение итогов не позднее
03.12.2014 18:0003.12.2014 18:0003.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410462Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.12.201403.12.2014 18:0003.12.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410462Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.м
Начальная цена
66 578 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
665 780,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Отсутствуют
70.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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