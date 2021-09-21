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Номер извещения
0154200000721000846
Уникальный номер закупки
0154200000721000846
Наименование закупки
Осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области "Колпнянская ЦРБ" (в рамках сметной стоимости капитального ремонта) 0154200000721000846
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
13.09.2021 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области "Колпнянская ЦРБ" (в рамках сметной стоимости капитального ремонта)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0154200000721000846Подведение итогов не позднее Осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области "Колпнянская ЦРБ" (в рамках сметной стоимости капитального ремонта)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства: "Капитальный ремонт поликлиники БУЗ Орловской области "Колпнянская ЦРБ" (в рамках сметной стоимости капитального ремонта)
Начальная цена
2 454 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов