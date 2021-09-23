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Номер извещения
0171200001921001998
Уникальный номер закупки
0171200001921001998
Наименование закупки
Шифр:78-2021-нр5169 Поставка образовательных конструкторов для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 0171200001921001998
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
13.09.2021 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Шифр:78-2021-нр5169 Поставка образовательных конструкторов для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0171200001921001998Подведение итогов не позднее Шифр:78-2021-нр5169 Поставка образовательных конструкторов для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шифр:78-2021-нр5169 Поставка образовательных конструкторов для реализации мероприятия регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Начальная цена
2 440 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов