www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410459
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку персональных компьютеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 54426
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
d.gorobtsova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка персональных компьютеров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 10:00 GMT +311.11.2014 10:0011.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410459Дата и время окончания срока приема заявок Поставка персональных компьютеровМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 10:0011.11.2014 10:0011.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410459Дата и время вскрытия заявок Поставка персональных компьютеровМосква
Подведение итогов не позднее
12.11.2014 23:5912.11.2014 23:5912.11.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410459Подведение итогов не позднее Поставка персональных компьютеровМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка персональных компьютеров
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Отсутствуют
51
Документация лота
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