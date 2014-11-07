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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания

    Поставка продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.11.2014 12:0007.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401660001Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401660001

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 17:31

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Кд-149

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 297-02-82 доб. 216

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.11.2014 12:00 GMT +307.11.2014 12:0007.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401660001Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.11.2014 12:0007.11.2014 12:0007.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401660001Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401660001Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питанияг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания

    Начальная цена

    545 078,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    27 253,93 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок (информационной карте) Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, ул. Красного курсанта, д.16 г. Санкт-Петербург, Петроградская наб. дом 2/4 г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22 г. Санкт-Петербург, Литейный пр.д.3 г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.26 г. Санкт-Петербург, Суворовский пр, д.31Б (ул.Парадная, д.4) г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, д.63 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.30 г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.6 г. Санкт-Петербург, Подъездной пер, д.4 г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.15 КМКК г. Кронштадт, пр. Ленина, д.61 лит. Д г. Кронштадт, Восточная Усть-Рогатка в/ч г. Санкт-Петербург, Каменка в/г№1 г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №3 "Березка" г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №2 " Витязь" г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №3/1 "Витязь" г. Выборг ул. Госпитальная д.6 п. Горелово дер. Торики ул. Палитрука Пасечника д.1/1 г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 10, лит. А г. Санкт-Петербург, Наб. Макарова д.8 г. Санкт-Петербург, Захарьевская,22 Ленинградская обл. Восточно-выборское ш.,25 км Ленинградская обл. п. Керро Ленинградская обл. Сертолово -2 г. Санкт-Петербург, Боткинская д.17 г. Санкт-Петербург, Наб. черной речки, 17 г. Санкт-Петербург, Литейный пр.д.1 г. Санкт-Петербург, п. Бугры г. Санкт-Петербург, Ул. Введенского кан.д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в безналичной форме, по факту поставки товара в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после подписания товарной накладной, выставления счета, счет-фактуры. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.3

    Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания"

    Кол-во: 1793

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