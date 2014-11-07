Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Санкт-Петербург, ул. Красного курсанта, д.16 г. Санкт-Петербург, Петроградская наб. дом 2/4 г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 22 г. Санкт-Петербург, Литейный пр.д.3 г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.26 г. Санкт-Петербург, Суворовский пр, д.31Б (ул.Парадная, д.4) г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский, д.63 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.30 г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д.6 г. Санкт-Петербург, Подъездной пер, д.4 г. Кронштадт, ул. Зосимова, д.15 КМКК г. Кронштадт, пр. Ленина, д.61 лит. Д г. Кронштадт, Восточная Усть-Рогатка в/ч г. Санкт-Петербург, Каменка в/г№1 г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №3 "Березка" г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №2 " Витязь" г. Санкт-Петербург, Каменка в/г №3/1 "Витязь" г. Выборг ул. Госпитальная д.6 п. Горелово дер. Торики ул. Палитрука Пасечника д.1/1 г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 10, лит. А г. Санкт-Петербург, Наб. Макарова д.8 г. Санкт-Петербург, Захарьевская,22 Ленинградская обл. Восточно-выборское ш.,25 км Ленинградская обл. п. Керро Ленинградская обл. Сертолово -2 г. Санкт-Петербург, Боткинская д.17 г. Санкт-Петербург, Наб. черной речки, 17 г. Санкт-Петербург, Литейный пр.д.1 г. Санкт-Петербург, п. Бугры г. Санкт-Петербург, Ул. Введенского кан.д.7Рассчитать логистику >