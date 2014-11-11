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Номер извещения
ГП410456
Уникальный номер закупки
553
Наименование закупки
553/2014 Поставка неттопов для СВИ/СЗИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борисов Вячеслав Олегович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
553/2014 Поставка неттопов для СВИ/СЗИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.11.2014 09:00 GMT +311.11.2014 09:0011.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410456Дата и время окончания срока приема заявок 553/2014 Поставка неттопов для СВИ/СЗИЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.11.2014 09:0011.11.2014 09:0011.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410456Дата и время вскрытия заявок 553/2014 Поставка неттопов для СВИ/СЗИЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
553/2014 Поставка неттопов для СВИ/СЗИ
Начальная цена
1 350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
135 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Самара, ОАО «Международный аэропорт «Курумоч», склад СМТСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
30
Документация лота
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