www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401659218
Уникальный номер закупки
079/14-озп
Наименование закупки
Выполнение работ по проведению замеров расхода воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.10.2014 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 52-04-61 доб. 1244
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
a.scherbakova@vodokanal.info
Ф.И.О. контактного лица
Щербакова Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по проведению замеров расхода воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.11.2014 07:00 GMT +326.11.2014 07:0026.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401659218Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по проведению замеров расхода воды г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Дата и время вскрытия заявок
26.11.2014 07:0026.11.2014 07:0026.11.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401659218Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по проведению замеров расхода воды г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 12:0028.11.2014 12:0028.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401659218Подведение итогов не позднее Выполнение работ по проведению замеров расхода воды г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, каб. 425б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по проведению замеров расхода воды
Начальная цена
302 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
74.30.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.