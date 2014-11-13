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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15М

    Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15М

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410454Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15МКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410454

    Уникальный номер закупки

    ОЭ 31.10.14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15М

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-41-23

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Stepanov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15М

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 10:00 GMT +313.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410454Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15МКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 10:0013.11.2014 10:0013.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410454Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15МКолпино

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2014 10:0014.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410454Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15МКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 10:0014.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410454Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15МКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку электродвигателей пр-ва ОАО "КЭМЗ" для комплектации ЭКГ-15М

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.1

    Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель ДПЭ200Д-2 У1 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Двигатель ДПВ220Д-2 У2 "

    Кол-во: 3

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