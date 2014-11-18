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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения компании Microsoft

    Поставка программного обеспечения компании Microsoft

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.11.2014 15:0018.11.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410453Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения компании MicrosoftМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410453

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения компании Microsoft

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.10.2014 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 913-78-74

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Irina.Tareeva@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тареева Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Средства транспортные и оборудование, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения компании Microsoft

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.12.201401.12.2014 11:3501.12.2014 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410453Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения компании MicrosoftМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения компании Microsoft

    Начальная цена

    591 986,19

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см.Техническое задание

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Москва, ул Новочеремушкинская, 63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    см.Докуументацию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30

    ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

    Документация лота

    Документация

    25.01.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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