Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВ нп-0,1-«Ламинар-С»-1,2 (или эквивалент) и бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 (класс II тип А2) (или эквивалент). 0832200006621001185

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0832200006621001185 Уникальный номер закупки 0832200006621001185 Номер закупки Наименование закупки Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВ нп-0,1-«Ламинар-С»-1,2 (или эквивалент) и бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 (класс II тип А2) (или эквивалент). 0832200006621001185 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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