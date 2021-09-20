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Номер извещения
0832200006621001185
Уникальный номер закупки
0832200006621001185
Наименование закупки
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВ нп-0,1-«Ламинар-С»-1,2 (или эквивалент) и бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 (класс II тип А2) (или эквивалент). 0832200006621001185
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
10.09.2021 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВ нп-0,1-«Ламинар-С»-1,2 (или эквивалент) и бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 (класс II тип А2) (или эквивалент).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0832200006621001185Подведение итогов не позднее Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВ нп-0,1-«Ламинар-С»-1,2 (или эквивалент) и бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 (класс II тип А2) (или эквивалент).
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бокс абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВ нп-0,1-«Ламинар-С»-1,2 (или эквивалент) и бокс микробиологической безопасности БМБ-II-«Ламинар-С»-0,9 (класс II тип А2) (или эквивалент).
Начальная цена
2 335 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов