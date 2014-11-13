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    Главная / Торги / Техническое задание- расчет на прочность ИТЭР

    Техническое задание- расчет на прочность ИТЭР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.11.2014 11:3013.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410447Дата и время окончания срока приема заявок Расчет на прочность ИТЭР (согласно тех.задания)БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410447

    Уникальный номер закупки

    32

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое задание- расчет на прочность ИТЭР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ расчет на прочность ИТЭР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sinelschikova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синельщикова Екатерина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Расчет на прочность ИТЭР (согласно тех.задания)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.11.2014 11:30 GMT +313.11.2014 11:3013.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410447Дата и время окончания срока приема заявок Расчет на прочность ИТЭР (согласно тех.задания)Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    13.11.2014 11:3013.11.2014 11:3013.11.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410447Дата и время вскрытия заявок Расчет на прочность ИТЭР (согласно тех.задания)Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 14:0028.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410447Подведение итогов не позднее Расчет на прочность ИТЭР (согласно тех.задания)Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 14:0028.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410447Подведение итогов не позднее Расчет на прочность ИТЭР (согласно тех.задания)Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расчет на прочность ИТЭР (согласно тех.задания)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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